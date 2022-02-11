ЦУР

После обращений граждан детские пособия в Ингушетии будут выдавать в начале каждого месяца

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Центром управления регионом были доведены до профильного ведомства обращения жителей Ингушетии по поводу определения более удобных сроков выдачи детских пособий.

В ЦУРе сообщили газете «Ингушетия», что с января текущего года в систему «Инцидент — менеджмент» поступило около 200 обращений о том, что для многих граждан было бы удобнее получать детские пособия от 3 до 7 лет и выплаты на первенца в начале, а не в конце каждого месяца.

Региональным Минтрудом было принято решение об определении более удобной для получателей даты для произведения выплат обозначенных детских пособий.

В настоящее время детские пособия от 3 до 7 лет и выплаты на первенца начисляются до 15 числа каждого месяца.

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