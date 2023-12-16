После обстрела иномарки с ранением водителя в Ингушетии завели уголовное дело

Как отметил собеседник издания, на место происшествия незамедлительно прибыли исполняющий обязанности руководителя следственного управления, следователи и криминалисты. В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, изъяты пули и гильзы, назначены необходимые экспертизы.

Ранее наше издание информировало, что при обстреле Toyota Camry тяжело ранен 39-летний водитель автомашины, который госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 19 часов. Прибывшими на место правоохранители установили, что неизвестные, передвигавшиеся на Lada Priora белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия.

Проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к преступлению.