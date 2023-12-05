После обстрела машины полицейского в Ингушетии завели дело
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по республике.
По данным следствия, 4 декабря текущего года в вечернее время на ФАД Р-217 «Кавказ», в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района, неустановленные лица на автомобиле марки Toyota Camry четыре раза выстрелили из огнестрельного оружия калибра 9 мм в автомашину «Лада Гранта» под управлением 37-летнего сотрудника полиции. После этого стрелявшие скрылись в неизвестном направлении.
В результате посягательства сотрудник полиции не пострадал, автомобилю причинены механические повреждения.
На место происшествия незамедлительно прибыли исполняющий обязанности руководителя следственного управления, следователи и криминалисты, руководство ГУ МВД России по СКФО. Проведен осмотр, изъяты две пули калибра 9 мм, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Проводятся следственные действия и предпринимаются меры для задержания лиц, совершивших преступление.
Злоумышленникам вменяется ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).