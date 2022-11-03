После вмешательства прокуратуры Ингушетии погашены долги перед бизнесменами
После вмешательства прокуратуры Ингушетии погашены долги по исполненным государственным контрактам перед 55 хозяйствующими субъектами на сумму более 51 млн рублей.
Установлено, что исполнительными органами государственной власти и госучреждениями были заключены государственные контракты, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками в установленный срок не произведена.
С целью погашения указанной задолженности принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Благодаря вмешательству прокуратуры за прошедшую неделю произведена оплата указанной задолженности, права предпринимателей восстановлены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.