После вмешательства прокуратуры Ингушетии погашены долги перед бизнесменами

Установлено, что исполнительными органами государственной власти и госучреждениями были заключены государственные контракты, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками в установленный срок не произведена.

С целью погашения указанной задолженности принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Благодаря вмешательству прокуратуры за прошедшую неделю произведена оплата указанной задолженности, права предпринимателей восстановлены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.