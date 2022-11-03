Прокуратура

После вмешательства прокуратуры Ингушетии погашены долги перед бизнесменами

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После вмешательства прокуратуры Ингушетии погашены долги по исполненным государственным контрактам перед 55 хозяйствующими субъектами на сумму более 51 млн рублей.

Установлено, что исполнительными органами государственной власти и госучреждениями были заключены государственные контракты, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками в установленный срок не произведена.

С целью погашения указанной задолженности принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Благодаря вмешательству прокуратуры за прошедшую неделю произведена оплата указанной задолженности, права предпринимателей восстановлены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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