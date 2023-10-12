Прокуратура

После вмешательства прокуратуры Ингушетии работникам фирмы выплатили долги по зарплате

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После вмешательства прокуратуры Джейрахского района работникам общества с ограниченной ответственностью выплатили долги по зарплате в сумме 500 тыс. рублей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что по обращению гражданина была проведена проверка исполнения трудового законодательства в ООО «Курорты Ингушетии». Выявлено, что с отдельными сотрудниками не заключены в письменной форме трудовые договоры. При выплате зарплаты работники не извещались в письменной форме о ее составных частях, не составлен поименный список профессий и должностей для прохождения медосмотра, отсутствуют личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты и так далее.

Помимо этого, имелась задолженность по заработной плате за вторую половину июня 2023 года перед 49 сотрудниками фирмы.

Гендиректор ООО привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафов на общую сумму 25 тыс. рублей.

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