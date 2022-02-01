Электроснабжение

После вмешательства властей Ингушетии на нескольких улицах села Гази-Юрт стабилизировалось напряжение в электросетях

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Жители сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района выразили благодарность Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову и руководителю администрации Назрановского района Мусе Муталиеву за оказанное содействие в решении вопроса со слабым напряжением в электросети.

Долгое время жители нескольких улиц села испытывали серьёзные неудобства в связи со слабым напряжением в электросети, они не могли включить бытовую технику, а дети были лишены возможности делать домашнее задание по вечерам.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в настоящее время после замены изношенных линий и трансформаторов напряжение стало соответствовать всем нормам.

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