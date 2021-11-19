Жилье

После вмешательство прокуратуры Ингушетии 13 семьям выплачена выкупная стоимость за аварийное жилье

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13 семьям, ранее проживавшим в аварийных домах в городе Карабулаке Ингушетии, выплачена выкупная стоимость за квартиры на общую сумму более 25,4 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, проверка была проведена, после коллективного обращения жителей двух МКД, признанных аварийными и снесенными в 2016 году, о нарушении их жилищных прав.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации города, когда муниципальные власти обязаны предоставить заявителям благоустроенное жилье.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

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