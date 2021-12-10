Последняя отправка на военную службу призывников из города Малгобека Ингушетии состоится 14 декабря

Члены призывной комиссии рассматривают личные дела призывников, изучают их медицинские карты и беседуют с каждым из молодых людей. Перед началом призыва в ряды Вооруженных сил России на базе военного комиссариата было проведено совещание по вопросу проведения осенней призывной кампании 2021 года с участием членов комиссии. Все задачи, которые обсуждались на подготовительном совещании, успешно реализуются в настоящее время.

«Исполнять воинский долг наши ребята в большинстве своем отправляются с чувством гордости и достоинства. Многие из них заранее готовят себя к службе, занимаются спортом. Немаловажны для современного военного дела полученное образование и накопленная база знаний. Так как уровень техники в войсках растет с каждым годом, на многих участках нужны по-настоящему образованные люди. Отмечу, что в этой связи в городе проводится большая работа по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи. Уроки мужества, патриотические акции, — все это вместе помогает настроить молодежь на выполнение своего долга перед Родиной», — отметил заместитель мэра Малгобека Мовсар Садакиев.