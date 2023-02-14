Постоянная выставка об Ингушетии открылась на курорте «Роза Хутор» в Сочи

Выставка будет постоянной, посетить ее можно с 10 до 20 часов ежедневно. В планах организаторов – расширение экспозиции, сообщается на сайте курорта.

«Мы достаточно долго и тщательно работали над формированием экспозиции, специально для нее собирали экспонаты, которых нет в фондах. На выставке можно узнать об истории нашего народа, о быте, культуре и этнографии», - отметил руководитель музея краеведения республики Магомет Сагов.

Центральное место в экспозиции занимают экспонаты, посвященные уникальным башенным комплексам в горной части региона. Это – четыре макета из дерева мастера Адама Падиева. Рядом – посуда и керамические сосуды, треножники – стол и стул. Есть и совсем необычный экспонат – маслобойка из дерева, возраст которой превышает 400 лет. Она передавалась из поколения в поколение.

«Также представлены традиционные костюмы. Мужской с черкесской, буркой и папахой, женский – с платьем покрытым затейливым вышитым орнаментом, который показывал принадлежность к роду. Обязательным украшением считались пояса, выполненные из драгоценных металлов – золота и серебра», - отметил Сагов, информирует пресс-служба курорта «Роза Хутор».