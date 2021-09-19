«Вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там (в докладе) прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее», — цитирует Чижова РИА Новости.

Постпред выразил уверенность, что доклад был приурочен к выборам в Госдуму, поскольку на следующей сессии Европарламента, которая состоится лишь через месяц, привлечь необходимое внимание к нему уже вряд ли бы удалось.

Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к протестам или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и ее народ, подчеркнул Чижов.

«Наши сограждане — достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы. Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти «путь к свету». Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», — сказал дипломат.

Он отметил, что документ полон откровенных глупостей и содержит фактологические ошибки. «Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу», — указал Чижов.

Постпред добавил, что все «сваливаемые» на российские спецслужбы происшествия уголовного характера, включая даже убийство Бориса Немцова, подаются в утвердительном ключе. Только в одном случае в документе содержится формулировка «приписываемое российским спецслужбам деяние» — когда речь идет о взрывах в чешской Врбетице, напомнил он.

«А все остальные эпизоды уже не «приписываемые», это уже не пресловутое «хайли-лайкли» (весьма вероятно) Все эти полностью безосновательные обвинения, включая случай Скрипалей, перечислены в докладе Европарламента как якобы уже доказанные действия спецслужб России», — сказал Чижов.

В то же время постпред напомнил, что доклад Европарламента не является официальной позицией Евросоюза, и выразил уверенность, что он не получит практического применения. «Евросоюз — это не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов, это все-таки союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику. И, конечно, им приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции», — заключил дипломат.

Европейский парламент в минувший четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией.

В этом объемном документе предлагается призвать Евросоюз расширить санкции против Москвы, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» России, выработать стратегию максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму в случае, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов».