Постпред Ингушетии в Москве обсудил с ректором «Синергии» участие в проекте «Герои СВО»
Руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Михаил Илезов встретился с ректором университета «Синергия», кандидатом экономических наук Артемом Васильевым.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, стороны обсудили пути взаимодействия и ряд проектов, в которых регион смог бы принять деятельное участие, например, в военно-патриотическом проекте «Герои СВО» и фестивале культур.
Илезов и Васильев также пришли к соглашению о проведении ряда совместных мероприятий для студентов.
Напомним, в настоящее время в вузе учатся 86 студентов из Ингушетии.