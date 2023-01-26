Постпредство

Постпред Ингушетии в Москве обсудил с ректором «Синергии» участие в проекте «Герои СВО»

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Руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Михаил Илезов встретился с ректором университета «Синергия», кандидатом экономических наук Артемом Васильевым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, стороны обсудили пути взаимодействия и ряд проектов, в которых регион смог бы принять деятельное участие, например, в военно-патриотическом проекте «Герои СВО» и фестивале культур.

Илезов и Васильев также пришли к соглашению о проведении ряда совместных мероприятий для студентов.

Напомним, в настоящее время в вузе учатся 86 студентов из Ингушетии.

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