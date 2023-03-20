Постпредство Ингушетии при Президенте РФ намерено расширить сотрудничество с МПГУ

0

Постпред Ингушетии Микаил Илезов встретился с руководством Московского педагогического государственного университета и студентами из региона, которые там учатся.

Микаил Бангирович поздравил университет с 150-летием и подчеркнул, что главная цель встречи — наладить эффективное сотрудничество с МПГУ, поддержать студентов — уроженцев Ингушетии. Постпред убедил ребят ответственно относиться к учебе, активно участвовать в жизни университета, инициировать мероприятия для знакомства вуза с культурой, образом жизни и бытом республики. Всего в вузе обучаются 34 студента из Ингушетии.

Как сообщили в постпредстве, первый проректор МПГУ Виктор Дронов отметил, что встречи с представителями регионального руководства важны не только для студентов, но и для регионов. По его словам, благодаря таким встречам студенты, находясь вдали от дома, чувствуют поддержку и понимают, что их успехи — это не только личная задача и ответственность, но и будущее родного края.

Модератор встречи, советник при ректорате, директор Центра регионального сотрудничества Нина Яковлева отметила, что МПГУ ждет мотивированных абитуриентов из Ингушетии, способных стать успешными студентами и не менее успешными учителями.

Проректор по дополнительному образованию МПГУ Дарья Кудрявцева рассказала студентам о возможностях получить дополнительное образование в студенческой академии «Будь профи» на бесплатной основе. А также пригласила представителей правительства Ингушетии присоединиться к проекту единой федеральной системы педагогических кадров, где вуз является оператором проекта по работе с республиками Северного Кавказа.

Микаил Илезов в свою очередь предложил привлечь актив студентов МПГУ к сотрудничеству по линии культуры и молодежной политики.

Отмечается, что завершением встречи стала экскурсия по главному корпусу МПГУ. Сотрудники вуза познакомили представителей Постпредства РИ с картинной галереей университета и рассказали о вузе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров
Более 1,5 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления в Ингушетии
За неделю в Ингушетии произошло семь пожаров
Культработник из Ингушетии заняла первое место на конкурсе «Zа мир во всем мире»
В Ингушетии будут проводить мониторинг цен на продтовары в месяц Рамадан
Ингушские борцы классического стиля успешно выступили на открытом всероссийском турнире в Москве
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»
В Сунже обсудили онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства
Очередные махинации с землями на 6 млн руб. вскрыли в ингушском селе Экажево
Ингушские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по плаванию
В Назрани определили 9 общественных территорий для голосования по их благоустройству в 2024 году

Главное

Яндекс.Метрика

 