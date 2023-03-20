Постпредство Ингушетии при Президенте РФ намерено расширить сотрудничество с МПГУ

Микаил Бангирович поздравил университет с 150-летием и подчеркнул, что главная цель встречи — наладить эффективное сотрудничество с МПГУ, поддержать студентов — уроженцев Ингушетии. Постпред убедил ребят ответственно относиться к учебе, активно участвовать в жизни университета, инициировать мероприятия для знакомства вуза с культурой, образом жизни и бытом республики. Всего в вузе обучаются 34 студента из Ингушетии.

Как сообщили в постпредстве, первый проректор МПГУ Виктор Дронов отметил, что встречи с представителями регионального руководства важны не только для студентов, но и для регионов. По его словам, благодаря таким встречам студенты, находясь вдали от дома, чувствуют поддержку и понимают, что их успехи — это не только личная задача и ответственность, но и будущее родного края.

Модератор встречи, советник при ректорате, директор Центра регионального сотрудничества Нина Яковлева отметила, что МПГУ ждет мотивированных абитуриентов из Ингушетии, способных стать успешными студентами и не менее успешными учителями.

Проректор по дополнительному образованию МПГУ Дарья Кудрявцева рассказала студентам о возможностях получить дополнительное образование в студенческой академии «Будь профи» на бесплатной основе. А также пригласила представителей правительства Ингушетии присоединиться к проекту единой федеральной системы педагогических кадров, где вуз является оператором проекта по работе с республиками Северного Кавказа.

Микаил Илезов в свою очередь предложил привлечь актив студентов МПГУ к сотрудничеству по линии культуры и молодежной политики.

Отмечается, что завершением встречи стала экскурсия по главному корпусу МПГУ. Сотрудники вуза познакомили представителей Постпредства РИ с картинной галереей университета и рассказали о вузе.