Постпредство Ингушетии при Президенте РФ укрепляет взаимодействие со студентами из республики

Так, на современной проектировочной, дискуссионной площадке Агентства стратегических инициатив «Точка кипения — Арбат» был проведён так называемый мозговой штурм среди студентов из Ингушетии. Молодёжь представила 18 идей по возможному взаимодействию с ведомством, которые на следующем этапе будут доработаны в проекты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве, обсуждение темы проходило на нескольких уровнях, первый из них назывался «Что было дальше?», где студенты должны были представить и логически закончить историю от спикера. Во втором этапе участники распределились по командам, где должны были презентовать по 20 идей. На третьем этапе команды поменялись своими листками с идеями и дорабатывали идеи другой команды. На завершающем этапе ребята защищали свои идеи.