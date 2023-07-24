Постпредство Ингушетии провело Межнациональный шахматный турнир в Москве

Соревнования, в которых приняли участие представители различных национальностей, были приурочены к Международному дню шахмат.

«Участниками нашего турнира стали представители Постпредства Республики Адыгея, Московской кумыкской организации «Qumuqlar», Постпредства Новосибирской области, Курултая башкир Москвы и Московской области, команды «Акбузат» и молодежного совета при постпредстве Ингушетии. Турнир дал возможность молодым шахматистам продемонстрировать свои навыки и умения, а также встретиться с единомышленниками, представляющими разные культуры и национальности», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже.