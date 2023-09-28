Пострадавшего при взрыве запала гранаты подростка из Ингушетии перевезли в Москву
14-летнего Мухаммада Саутиева, который пострадал при взрыве запала гранаты в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района, перевезли на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона.
«По поручению Главы республики мы заранее договорились, чтобы госпитализировать ребенка в Московскую детскую больницу. Состояние ребенка стабильно тяжелое, но его можно было транспортировать», — рассказала министр здравоохранения региона Зарема Антошкиева.
По ее словам, в самолете установлен специальный модуль, в нем есть все необходимые аппараты, врачи сопровождали подростка до точки прибытия. В Москве их встретила машина скорой помощи.
«Надеюсь, мы встретим его после лечения в столице в полном здравии», — добавила министр.
Ранее газета «Ингушетия» сообщало о том, что 20 сентября двое подростков попали в больницу в результате взрыва запала от гранаты в сельском поселении Верхние Ачалуки, один из них скончался в больнице. Взрывное устройство несовершеннолетние нашли в сарае.