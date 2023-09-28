Пострадавшего при взрыве запала гранаты подростка из Ингушетии перевезли в Москву

«По поручению Главы республики мы заранее договорились, чтобы госпитализировать ребенка в Московскую детскую больницу. Состояние ребенка стабильно тяжелое, но его можно было транспортировать», — рассказала министр здравоохранения региона Зарема Антошкиева.

По ее словам, в самолете установлен специальный модуль, в нем есть все необходимые аппараты, врачи сопровождали подростка до точки прибытия. В Москве их встретила машина скорой помощи.

«Надеюсь, мы встретим его после лечения в столице в полном здравии», — добавила министр.

Ранее газета «Ингушетия» сообщало о том, что 20 сентября двое подростков попали в больницу в результате взрыва запала от гранаты в сельском поселении Верхние Ачалуки, один из них скончался в больнице. Взрывное устройство несовершеннолетние нашли в сарае.