Пострадавших при хлопке газа в частном доме в Ингушетии перевезут в ожоговый центр в Махачкале

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Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев посетил пострадавших в результате взрыва в частном доме в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Отмечается, что министр распорядился перевести пострадавших в Северо-Кавказский ожоговый центр в городе Махачкале для дальнейшего лечения.

Напомним, в частном доме семьи Костоевых произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадало 4 человека. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение Малгобекской центральной районной больницы, у всех диагностирован ожог лица, головы, верхних конечностей, туловища, а также верхних дыхательных путей. С момента поступления госпитализированным на базе МЦРБ оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

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