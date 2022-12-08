Пострадавших при хлопке газа в частном доме в Ингушетии перевезут в ожоговый центр в Махачкале

Отмечается, что министр распорядился перевести пострадавших в Северо-Кавказский ожоговый центр в городе Махачкале для дальнейшего лечения.

Напомним, в частном доме семьи Костоевых произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадало 4 человека. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение Малгобекской центральной районной больницы, у всех диагностирован ожог лица, головы, верхних конечностей, туловища, а также верхних дыхательных путей. С момента поступления госпитализированным на базе МЦРБ оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.