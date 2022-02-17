Пострадавшим от пожара жильцам МКД в Ингушетии власти окажут помощь

Вице-премьер по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова побывал в МКД. Совершив поквартирный обход, он поговорил с пострадавшими жильцами, заверив их в том, что им будут предоставлены временные жилые помещения и оказана соответствующая помощь. Зампред также поблагодарил соседей, оказавших посильную помощь в тушении пожара.

«Семьи сообщили, что место для проживания есть, но в случае необходимости мы готовы предоставить жилье совместно с администрацией города. Будем держать этот вопрос на контроле. Самое главное, что никто не пострадал и не получил тяжелых травм, за исключением одной женщины, у которой были ожоги I степени. Ей оказана помощь, от госпитализации она отказалась», — сказал Евлоев, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Главным управлением МЧС по республике выясняются причины возгорания. Муниципальная комиссия оценит масштабы ущерба и определит сроки, в которые максимально быстро людям будет оказана необходимая помощь.

Евлоев добавил, что во всех многоквартирных домах республики будет проведен обход с целью проверки состояния электропроводки и газопроводов для недопущения впредь подобных случаев.

Как сообщала газета «Ингушетия», утром в четверг в городе Назрани на улице Базоркина огнеборцы потушили пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. Сгорели 4 квартиры, начиная со второго этажа.

«Пожар успешно потушен, пострадавших нет. Возгорание было на втором, но сгорели квартиры до пятого этажа. Предположительно, очаг возгорания находился на балконе второго этажа», — отметили в МЧС по Ингушетии.