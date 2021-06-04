Пострадавшим от урагана жителям сельского поселения Верхние Ачалуки Ингушетии окажут помощь

0

Малгобекской районной и сельской администрациями была начата работа по составлению актов визуального осмотра и приняты заявления от пострадавших от урагана жителей с приложенным фотоматериалом.

«По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова в Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки была организована встреча с жителями села, пострадавшими от стихийного бедствия», — сообщила пресс-служба администрации района.

Напомним, в результате ураганного ветра, обрушившегося на Малгобекский район Ингушетии 17 и 23 мая текущего года, домовладениям жителей сельского поселения Верхние Ачалуки был нанесен материальный ущерб.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Компания «Ингушнефть» проводит детский конкурс художественных картин, нарисованных нефтью
60-летний житель Ингушетии получил три года условно за вырубку леса
В составе сборной России ингушские классики выступят на международном турнире в Турции
Заместитель руководителя Рособрнадзора Борис Чернышов посетил один из пунктов сдачи ЕГЭ в Ингушетии
Праздничные концерты, посвященные Дню Ингушетии, пройдут по всей республике
В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка ко Дню республики
В Карабулаке пройдёт праздничный концерт в честь Дня рождения Республики Ингушетия
В День республики ингушские театры представят свои спектакли онлайн
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Ингушетии с Днем республики
Детсады Сунженского района Ингушетии нарушили федеральный закон об образовании
Полпред Юрий Чайка пожелал жителям Ингушетии мира и успехов во всех добрых начинаниях

Главное

Яндекс.Метрика

 