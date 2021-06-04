Пострадавшим от урагана жителям сельского поселения Верхние Ачалуки Ингушетии окажут помощь
Малгобекской районной и сельской администрациями была начата работа по составлению актов визуального осмотра и приняты заявления от пострадавших от урагана жителей с приложенным фотоматериалом.
«По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова в Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки была организована встреча с жителями села, пострадавшими от стихийного бедствия», — сообщила пресс-служба администрации района.
Напомним, в результате ураганного ветра, обрушившегося на Малгобекский район Ингушетии 17 и 23 мая текущего года, домовладениям жителей сельского поселения Верхние Ачалуки был нанесен материальный ущерб.