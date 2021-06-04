Пострадавшим от урагана жителям сельского поселения Верхние Ачалуки Ингушетии окажут помощь

«По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова в Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки была организована встреча с жителями села, пострадавшими от стихийного бедствия», — сообщила пресс-служба администрации района.

Напомним, в результате ураганного ветра, обрушившегося на Малгобекский район Ингушетии 17 и 23 мая текущего года, домовладениям жителей сельского поселения Верхние Ачалуки был нанесен материальный ущерб.