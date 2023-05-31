Пострадавший при хлопке газа ребенок умер в больнице в Ингушетии

«По данным следствия, 29 мая в 7: 32 мск в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении в селе Яндаре. В результате два человека, в числе которых один несовершеннолетний, с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу», — сказал представитель ведомства.

По его данным, во вторник от полученных травм 10-летний мальчик скончался.

Дело расследуют по п. «в» части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили коррозию металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительным данным, происходила утечка.