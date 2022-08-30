Потомкам ингушских воинов Дикой дивизии вручили копии Георгиевских крестов

Пополнился список ингушей в составе легендарного воинского соединения, принимавшего участие в Первой мировой войне. Среди героев тех лет был и дед нынешнего мэра Назрани Урусхана Евлоева — Хаспот Баадулиевич Евлоев. Он был старшим урядником.

«Мы более 30 лет искали документальное подтверждение об участии моего предка Хаспота Евлоева в составе Кавказской туземной конной дивизии, или, как ее еще называют, Дикой дивизии, и спустя 107 лет, благодаря работе музея Курейша Евлоева, нашли своих героев. Не могу описать словами, как я рад такому значимому событию в истории своей семьи», — отметил глава администрации города.

Сообщается, что были найдены списки лазаретов, где числились ингушские воины легендарной Дикой дивизии, утерянные после прихода к власти большевиков, и наконец история поставила все на свои места.