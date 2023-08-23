Потомки будут помнить и чтить героев Курской битвы — Глава Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем ТГ напомнил о 80-летии Курской битвы — крупнейшем и важному сражении ВОВ, проходившем с 5 июля по 23 августа 1943 года с участием более 4-х миллионов человек, 13 тыс. единиц техники, 12 тыс. самолетов.
«Оно длилось 50 дней, и в нем участвовали также выходцы из Ингушетии. На Мемориальном комплексе «Курская дуга», который находится в поселке городского типа Поныри, открывается памятник с именами ингушей, выполненный в мусульманской традиции», — отметил руководитель субъекта.
По его словам, в памятном мероприятии принимает участие и делегация республики во главе со спикером парламента Магометом Тумгоевым.
«Это важное событие для нас — память о наших бесстрашных героях будет увековечена, и потомки будут помнить и чтить их. Без прошлого у нас нет настоящего. Мы должны бережно и с уважением относиться к памяти тех, кто не пожалел своих жизней, чтобы отстоять мир на своей земле», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.