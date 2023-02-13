Поверив мошеннику, житель Ингушетии лишился 270 тыс. рублей

270 тысяч рублей лишился житель республики, поверив дистанционному мошеннику, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве отметили, что жителю города Назрани позвонил некий «Дмитрий». Представившись сотрудником банка и под предлогом оказания услуги страхования его банковской карты от мошеннических действий, заключил на имя мужчины кредитный договор, а затем похитил вышеуказанную сумму денег. О произошедшем тот узнал через месяц, получив СМС-уведомление о необходимости внесения ежемесячного платежа.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК России.