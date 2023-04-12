Повестки из военкомата призывники теперь будут получать в электронном виде

«Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учёта и призыва. Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось). Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу», — рассказал Шадаев.

Он также отметил, что понимает всю нервозность вокруг этой темы. Но, по его словам, основная задача, следующая — повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить.

Помимо этого, Шадаев также разъяснил, что такое автоматическая постановка на учёт, о которой все говорят!?

По его словам, теперь в случае если гражданин достиг определенного возраста и только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки.

Информация о том, когда и где он поставлен на учёт, появится у пользователя в личном кабинете на Госуслугах. От пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.

Помимо этого, после запуска реестра пользователь не будет получать повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме — в течение 5 дней.

При этом обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта.

Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на Госуслугах.