Повреждение трубы при строительстве газопровода привело к отключению воды в ингушском Карабулаке

0

Строительная бригада во время земляных работах повредила трубопровод в Карабулаке, из-за чего часть горожан осталась без питьевой воды, сообщил газете «Ингушетия» представитель ЖКХ.

«При проведении работ по газификации населения поврежден участок трубы водоснабжения, на пересечении улиц Градусова и Чапаева. Для предотвращения подтопления домов экстренно приостановлена подача холодной воды в верхней части города», — сказал собеседник издания.

По его данным, на текущий момент на месте ЧП работают две авариные бригады рабочих. В скором времени, сразу после ликвидации последствий аварии, водоснабжение будет возобновлено.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Около 3 тыс. новых мест создадут до 2023 года в школах Ингушетии
Свыше 2700 нарушений ПДД выявили в Ингушетии за неделю
В Ингушетии пройдет траурное мероприятие к 78-й годовщине депортации
В лесах Ингушетии на 748 гектаров стало меньше поврежденных деревьев
В Ингушетии подвели итоги регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia
В одном из частных медцентров в Ингушетии нашли труп пропавшей женщины
В администрации Назрановского района Ингушетии чествовали воинов-интернационалистов
В мэрии Карабулака обсудили с представителями Сбербанка перспективы сотрудничества
Школьникам сельского поселения Али-Юрт Ингушетии рассказали о пагубности наркотиков
Заболевшие коронавирусом жители Ингушетии получат по 7 тыс. рублей
Юные ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на открытом межрегиональном турнире в Гудермесе

Главное

Яндекс.Метрика

 