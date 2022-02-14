Повреждение трубы при строительстве газопровода привело к отключению воды в ингушском Карабулаке

«При проведении работ по газификации населения поврежден участок трубы водоснабжения, на пересечении улиц Градусова и Чапаева. Для предотвращения подтопления домов экстренно приостановлена подача холодной воды в верхней части города», — сказал собеседник издания.

По его данным, на текущий момент на месте ЧП работают две авариные бригады рабочих. В скором времени, сразу после ликвидации последствий аварии, водоснабжение будет возобновлено.