Повреждение трубы при строительстве газопровода привело к отключению воды в ингушском Карабулаке
Строительная бригада во время земляных работах повредила трубопровод в Карабулаке, из-за чего часть горожан осталась без питьевой воды, сообщил газете «Ингушетия» представитель ЖКХ.
«При проведении работ по газификации населения поврежден участок трубы водоснабжения, на пересечении улиц Градусова и Чапаева. Для предотвращения подтопления домов экстренно приостановлена подача холодной воды в верхней части города», — сказал собеседник издания.
По его данным, на текущий момент на месте ЧП работают две авариные бригады рабочих. В скором времени, сразу после ликвидации последствий аварии, водоснабжение будет возобновлено.