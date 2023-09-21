Финансы

Повысить финансовую грамотность приглашают пенсионеров Ингушетии

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В Ингушетии стартовала осенняя сессия онлайн-занятий Банка России по финансовой грамотности для старшего поколения. Всего запланировано 174 вебинара, во время которых у участников будет возможность в прямом эфире задать вопросы специалистам, сообщает пресс-служба Отделения-НБ республики.

На лекциях расскажут об актуальных мошеннических схемах и о том, как от них защищаться, что нужно знать, чтобы избежать ошибок при выборе банковского вклада и как правильно вести личный финансовый план. В новом сезоне слушатели также узнают, как дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, делать переводы в банковском приложении и о других удобных онлайн-сервисах.

Подключиться к эфирам можно как индивидуально из дома, так и группами в центрах социального обслуживания, имеющих подключение к интернету.

Зарегистрироваться, ознакомиться с расписанием и темами занятий можно на сайте проекта. Осенняя сессия продлится до 15 декабря.

Напомним, в прошлом году ингушские пенсионеры просмотрели онлайн-лекции более семи тысяч раз.

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