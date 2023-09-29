Появление в новом учебнике истории России главы о репрессированных народах осудили в парламенте Ингушетии

Напомним, что речь идет о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами ингушей, карачаевцев, калмыков, чеченцев, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах было принято решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы.

Хотя в учебнике указывалось, что в результате репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей, такая «советская» трактовка возмутила представителей репрессированных народов.

Эсет Бокова отметила, Минобразования республики не имеет полномочий проводить экспертизу, тем не менее, была создана рабочая группа, которая занималась указанным вопросом.

Спикер парламента Магомет Тумгоев напомнил, что эта тема затрагивалась на встрече с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Депутатским корпусом сразу же было направлено обращение на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Отметим, что новый учебник по истории России XX — начала XXI века написал большой коллектив педагогов, методистов и историков. Общая редакция была отдана экс-министру культуры России Владимиру Мединскому.

В интервью «Федерал Пресс» политолог Ольга Грабовец, в частности, сказала, что «справедливое недовольство у представителей репрессированных народов вызвал тот факт, что их ставят в один ряд с бандеровцами и власовцами. Отмечу, что именно сейчас большое количество кавказцев сражается фактически с бандеровцами в зоне спецоперации. Именно поэтому резонанс касательно отражения исторических фактов сейчас наиболее высок».

По последним данным, глава о репрессированных народах в новом учебников истории переписана.