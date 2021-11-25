«Пойдем в кино»: «Ростелеком» провел онлайн-игру для волгоградских студентов по мотивам фильмов из сервиса Wink

Участники игры отвечали на задания ведущих о фильмах, представленных в сервисе Wink. Более 50 вопросов были зашифрованы в ребусах — игрокам необходимо было отгадать фильм по известной фразе, по одному кадру, по имени актера или главного героя. Специальными гостями онлайн-события стали известный волгоградский блогер Валерия Костыренко и певица Naoriya.

««Ростелеком» инициирует подобные встречи и события на постоянной основе. Сегодня, в период ограничений, вызванный пандемией, это не только создает условия для интересного времяпровождения, но и помогает заботиться о здоровье. Молодежную аудиторию, как правило, привлекают познавательно-развлекательные форматы. Участники игры и в этот раз показали, что хорошо знают отечественные и зарубежные фильмы», — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Лучшие результаты в игре показали команды Волгоградского государственного университета, Волгоградского государственного педагогического университета и Волгоградского государственного технического университета. Все участники эфира получили подарки от национального цифрового провайдера, а лучшие знатоки киноискусства — специальные призы.

«Я уже не в первый раз принимаю участие в эфирах, организованных «Ростелекомом». Это всегда интересно, мы здорово провели время, а подарок от «Ростелекома» прямо попал в точку. Наша семья подписана уже на Wink. Знаю — это классный сервис. Решила сделать сюрприз своей подруге, будем вместе обсуждать новики кино», — поделилась Тамара Крутова, участница интеллектуальной викторины.

«Ростелеком» ежегодно организовывает и проводит онлайн-мероприятия и прямые трансляции для молодежной аудитории. Волгоградские студенты принимали участие в виртуальном турнире «Что? Где? Когда?», интеллектуальной игре «Битва профессий», а школьники — в онлайн-викторине «Уроки логики».