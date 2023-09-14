Пойманный с гранатой житель Ингушетии проведет три года в колонии

«Установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в селе Аки-Юрт ручную осколочную гранату с запалом, которые в апреле 2023 года обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Ингушетии», — сказал собеседник издания.

По его словам, фигуранту инкриминировалась ч. 1 ст. 222.1 УК России.

Молодого человека Малгобекский городской суд приговорил к трем года лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.