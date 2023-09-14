Криминал

Пойманный с гранатой житель Ингушетии проведет три года в колонии

0

Вынесен вердикт 22-летнему жителю республики, обвиненному в незаконном хранении взрывных устройств, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в селе Аки-Юрт ручную осколочную гранату с запалом, которые в апреле 2023 года обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Ингушетии», — сказал собеседник издания.

По его словам, фигуранту инкриминировалась ч. 1 ст. 222.1 УК России.

Молодого человека Малгобекский городской суд приговорил к трем года лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В центре «Олимп» Ингушетии прошел мастер-класс по мультипликации
В Малгобекском районе Ингушетии проводится отбор граждан на военную службу по контракту
Система здравоохранения Ингушетии сориентирована на максимальную поддержку участников СВО
Авария на трубопроводе спровоцировала отключение воды в Карабулаке Ингушетии
В Ингушетии школьникам вручили первые паспорта в рамках акции «Мы — граждане России»
Назрановская районная больница проведет в столице Ингушетии акцию «Найди время для своего здоровья!»
На территории башенного комплекса «Эрзи» в горной Ингушетии провели экологическую акцию
Юные ингушские борцы греко-римского стиля успешно выступили на первенстве Краснодара
Депутат Госдумы Муслим Татриев помог погорельцам из Ингушетии
Бизнес-омбудсмен добился погашения долга на 3,4 млн руб. перед предпринимателем в Ингушетии
Шестеро участников специальной военной операции из Ингушетии удостоены государственных наград

Главное

Яндекс.Метрика

 