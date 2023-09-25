Пожар на мусорном полигоне в Ингушетии произошёл из-за нарушений регионального оператора

«Обширное возгорание было допущено из-за того, что не соблюдаются проектные решения при эксплуатации полигона. Если бы было послойное выполнение отходов, то верхний слой сгорел и давно пожара уже не было бы. На месте должны были быть условия для тушения возгорания. Проблема в том, что этого всего нет», — рассказал начальник управления.

Адам Баркинхоев отметил, что с учетом этих нарушений в прокуратуру региона и Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора было отправлено обращение для принятия мер реагирования на возгорание полигона.

Сообщается, что на данный момент обращение находится на рассмотрении прокуратуры Сунженского района.

«Вначале ситуация с возгоранием была опасная, так как большая площадь горения. Но на данный момент снизилась, это все равно небезопасно для людей и окружающей среды, учитывая, что рядом находится поселок Восточный», — добавил Баркинхоев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 2 сентября в сельском поселении Нестеровское Сунженского района загорелся мусорный полигон, площадь горения составила больше 100 квадратных метров.