Пожар на мусорном полигоне в Ингушетии произошёл из-за нарушений регионального оператора
Возгорание полигона в сельском поселении Нестеровское Сунженского района, который горит с 1 сентября текущего года, произошло по вине регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экосистема», сообщил газете «Ингушетия» начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды региона Адам Баркинхоев.
«Обширное возгорание было допущено из-за того, что не соблюдаются проектные решения при эксплуатации полигона. Если бы было послойное выполнение отходов, то верхний слой сгорел и давно пожара уже не было бы. На месте должны были быть условия для тушения возгорания. Проблема в том, что этого всего нет», — рассказал начальник управления.
Адам Баркинхоев отметил, что с учетом этих нарушений в прокуратуру региона и Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора было отправлено обращение для принятия мер реагирования на возгорание полигона.
Сообщается, что на данный момент обращение находится на рассмотрении прокуратуры Сунженского района.
«Вначале ситуация с возгоранием была опасная, так как большая площадь горения. Но на данный момент снизилась, это все равно небезопасно для людей и окружающей среды, учитывая, что рядом находится поселок Восточный», — добавил Баркинхоев.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 2 сентября в сельском поселении Нестеровское Сунженского района загорелся мусорный полигон, площадь горения составила больше 100 квадратных метров.