Пожар

Пожар в Назрани произошел в многоквартирном доме

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В городе Назрани на улице Базоркина в пятиэтажном многоквартирном доме произошел пожар, очаг возгорания находится на втором этаже. По предварительным данным, сгорели две квартиры, огонь уже добрался до 5 этажа, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«На улице Базоркина, 42, горят квартиры в 5-этажном МКД. Огонь распространился со второго этажа, предположительно, уже добрался до пятого этажа. На первом этаже, где расположено кафе «Арабика», возгорания нет», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Назрани в четверг утром произошел пожар в кафе «Арабика».

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