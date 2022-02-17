Пожар в Назрани произошел в многоквартирном доме

«На улице Базоркина, 42, горят квартиры в 5-этажном МКД. Огонь распространился со второго этажа, предположительно, уже добрался до пятого этажа. На первом этаже, где расположено кафе «Арабика», возгорания нет», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Назрани в четверг утром произошел пожар в кафе «Арабика».