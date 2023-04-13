Пожар

Пожар в трехэтажном торговом комплексе в Сунже ликвидирован

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Пожарные в Сунже потушили возгорание на третьем этаже торгового комплекса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУ МЧС республики.

«Пожар на третьем этаже магазина в Сунже полностью ликвидирован, пострадавших нет. Спасатели вернулись на базу в 22:45», — сказал представитель республиканского ведомства.

Как отметил собеседник, по предварительным данным, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки. Несмотря на ликвидацию пожара на площади 250 кв. м. Принято решение временно оставить на месте происшествия одну дежурную бригаду.

Как сообщали ранее «Ингушетии» в ГУМЧС РФ по республике, в 21:10 в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение о возгорании на третьем этаже магазина в Сунже по ул. Осканова.
На месте инцидента работали 12 пожарных и несколько единиц спецтехники.

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