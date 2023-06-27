Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии

Жителей призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.

Отмечается, что силы и средства чрезвычайного ведомства России по региону, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные ЧС.