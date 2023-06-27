Пожароопасность

Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии

0

Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии в период с 14 до 16 часов сегодня и в течение суток 28 июня, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Жителей призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.

Отмечается, что силы и средства чрезвычайного ведомства России по региону, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные ЧС.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минтруда Ингушетии сообщило о текущем состоянии программы социального контракта
В Ингушетии в этом году откроют более 50 школ, мостов, обновленных дорог и парков
Ингушские боксеры стали призерами международного турнира в Сочи
В Ингушетии завели дело на несовершеннолетнего за попытку сбыть наркотики
В Карабулаке Ингушетии установили баннеры с фотографией победителя конкурса «Учитель года»
В Карабулаке Ингушетии ведется благоустройство улицы Фрунзе
Кубок Абхазии по дзюдо завоевал юный спортсмен из Сунженского района Ингушетии
Юные борцы из Ингушетии успешно выступили на открытом турнире в Чечне
Сенатор Белан Хамчиев оказал помощь в приобретении спортинвентаря для одной из школ Ингушетии
Из Ингушетии 225 призывников убыли к местам несения службы
В Ингушетии поголовье птицы в январе-мае текущего года увеличилось на 37%

Главное

Яндекс.Метрика

 