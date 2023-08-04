Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии
В Малгобекском районе республики 5 августа ожидается высокая пожарная опасность IV класса.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.
Жителей призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.
Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ингушетия: 8 (8734) 55-99-99.