Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.

Жителей призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ингушетия: 8 (8734) 55-99-99.