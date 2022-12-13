Пожарники Ингушетии в канун новогодних мероприятий проверяют школы, ДОУ и ДК

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Инспекторы пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Ингушетии в канун Нового года проводят профилактическую работу во всех школах, детских садах и домах культуры республики, так как ожидается повсеместное проведение праздничных утренников для детей.

Все эти учреждения относятся к категории объектов с массовым пребыванием людей, а значит, на особом контроле, отметили спасатели.

Так, для обеспечения пожарной безопасности в преддверии новогодних праздников инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Малгобеку и Малгобекскому району Калой Хамхоев провел профилактическую беседу с директором Культурно-досугового центра Малгобекского муниципального района Саидом Котиевым, обсудили меры пожарной безопасности.

Отмечается, что представитель чрезвычайного ведомства тщательно осмотрел все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, убедился в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Как рассказал сотрудник отдела НД, новогодние праздники — это пора массовых утренников и праздничных торжеств.

«Наша основная задача на сегодняшний день — обеспечить пожарную безопасность. Ежедневно мы проводим проверки каждого объекта, где запланированы праздничные мероприятия. Проводим беседы с руководством о мерах пожарной безопасности, инструктируем персонал. Чтобы предотвратить беду, каждый руководитель и персонал этих учреждений должны со всей ответственностью отнестись к вопросам противопожарной безопасности», — подчеркнул спасатель.

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