Пожарные Ингушетии провели учения в детском лагере отдыха

После поступления тревожного сообщения, прибывшие на место пожарные провели разведку, быстро и слаженно развернули техническое вооружение и ликвидировали условное возгорание, а также спасли потерпевшего из задымленного помещения, эвакуировали сотрудников учреждения.

При проведении эвакуации, особое внимание было уделено автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения людей о пожаре, исправности первичных средств пожаротушения.

«Данное мероприятие было проведено в целях усовершенствования степени готовности подразделения, а также оперативное изучение района выезда и к действиям в случае возникновения пожара. Немаловажно иметь реальное представление характеристики всех объектов, поэтому такого рода занятия проводятся регулярно», — отметил руководитель учений начальник караула старший лейтенант внутренней службы Беслан Гатиев.