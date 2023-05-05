Учения

Пожарные Ингушетии провели учения в детском лагере отдыха

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Сотрудники четвертой пожарно-спасательной части города Карабулака провели учения на территории детского оздоровительного лагеря имени Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

После поступления тревожного сообщения, прибывшие на место пожарные провели разведку, быстро и слаженно развернули техническое вооружение и ликвидировали условное возгорание, а также спасли потерпевшего из задымленного помещения, эвакуировали сотрудников учреждения.

При проведении эвакуации, особое внимание было уделено автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения людей о пожаре, исправности первичных средств пожаротушения.

«Данное мероприятие было проведено в целях усовершенствования степени готовности подразделения, а также оперативное изучение района выезда и к действиям в случае возникновения пожара. Немаловажно иметь реальное представление характеристики всех объектов, поэтому такого рода занятия проводятся регулярно», — отметил руководитель учений начальник караула старший лейтенант внутренней службы Беслан Гатиев.

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