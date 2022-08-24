Учения

Пожарные Ингушетии провели учения в сельской больнице

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Сотрудники МЧС по Ингушетии провели пожарно-тактические учения на территории участковой больницы в сельском поселении Нестеровское Сунженского района региона.

Согласно замыслу, на пульт оперативного дежурного поступило тревожное сообщение о пожаре в одном из помещений объекта. Прибывшие на место условного пожара подразделения провели разведку, быстро и слаженно развернули пожарно-техническое вооружение и ликвидировали условное возгорание. Спасли потерпевшего из задымленного помещения, эвакуировали сотрудников медучреждения.

Особое внимание было уделено автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения людей о пожаре, исправности первичных средств пожаротушения, а также эвакуационных путей и выходов данного объекта.

Как было отмечено представителем чрезвычайного ведомства, в ходе мероприятий все необходимые нормативы и инструкции по пожарной безопасности были соблюдены.

«Основной задачей и целью подобных учений является изучение характеристик пожарной защищенности объекта, совершенствование навыков огнеборцев и отработка слаженности действий с персоналом при эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей», — отметил сотрудник ГУ МЧС России по республике Урусхан Султыгов.

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