Пожароопасность

Пожароопасный сезон в Ингушетии начнется в апреле текущего года

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В Ингушетии пожароопасный сезон начинается в апреле. Подготовка к нему началась в декабре прошлого года с разработки планов тушения лесных пожаров, в частности на территориях Сунженского и Назрановского лесничеств. Минприроды республики утверждены и 20 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 260 километров.

Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи под руководством заместителя вице-премьера России Виктории Абрамченко с участием первого заместителя председателя правительства региона Магомеда Евлоева.

Было отмечено, что в Ингушетии приняты меры по повышению готовности лесопожарных формирований, включая плановый ремонт техники и оборудования, подготовку пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, формирование запаса ГСМ для бесперебойной работы техники.

Также до 1 апреля планируется доукомплектовать штаты 11 временными пожарными сторожами из числа сотрудников лесничеств.

Учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров также пройдут в апреле, а заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности запланировано на март.

Абрамченко напомнила, что правительством уже принят ряд мер для исправления ситуации с лесными пожарами, которая осложнилась в прошлом году. В частности, предусмотрена обязанность арендаторов лесных участков тушить лесные пожары. Внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, запрещающие предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, которые допустили нарушение требований пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения.

Вице-премьер страны также анонсировала законопроект, направленный на повышение ответственности граждан и должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности и причинение ущерба лесным насаждениям.

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