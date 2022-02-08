Пожилого жителя Ингушетии приговорили к обязательным работам за врезку в газопровод

«Судом установлено, что мужчина в ноябре 2021 года незаконно подключился к проходящему напротив его дома надземному газопроводу, проделав отверстие в трубе газопровода. Джейрахским районным судом республики подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.