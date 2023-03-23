Приговор

Пожилой водитель в Ингушетии получил пять лет колонии-поселения за гибель пешехода

0

60-летний житель сельского поселения Али-Юрт Назрановского района республики признан виновным в гибели пешехода, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что 4 февраля минувшего года, управляя технически исправным автомобилем «ВАЗ-211140», на нерегулируемом пешеходном переходе в Магасе, мужчина нарушил ПДД и совершил наезд на 24-летнего пешехода.

После он не включил аварийную сигнализацию, не выставил знак аварийной остановки, а также уехал с места ДТП на другом автомобиле, не дожидаясь прибытия сотрудников полиции.

От полученных ранений молодой человек скончался, не приходя в сознание в больнице 17 февраля 2022 года.

С учетом позиции государственного обвинителя, приговором Магасского районного суда водителю назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выявили хищение электроэнергии на производственном объекте
Прокуратура выявила нарушения при строительстве спортивной площадки в Ингушетии
В Минсельхозе Ингушетии подвели итоги работы за прошлый год
В колледжах Ингушетии запустят направление музеология и охрана объектов культурного наследия
Премьер Ингушетии пожелал мусульманам в месяц Рамадан благоденствия и духовного очищения
При хлопке газа в частном доме в Ингушетии никто не пострадал
Глава Ингушетии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
Ранее судимый житель Ингушетии получил год тюрьмы за героин
В Ингушетии в месяц Рамадан рабочий день сокращен на один час
Представительница Ингушетии принимает участие в вокальном телеконкурсе «Звезда»
На возведение ФАП в отдаленном селе Ингушетии выделят 13 млн рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 