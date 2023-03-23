Пожилой водитель в Ингушетии получил пять лет колонии-поселения за гибель пешехода

Отмечается, что 4 февраля минувшего года, управляя технически исправным автомобилем «ВАЗ-211140», на нерегулируемом пешеходном переходе в Магасе, мужчина нарушил ПДД и совершил наезд на 24-летнего пешехода.

После он не включил аварийную сигнализацию, не выставил знак аварийной остановки, а также уехал с места ДТП на другом автомобиле, не дожидаясь прибытия сотрудников полиции.

От полученных ранений молодой человек скончался, не приходя в сознание в больнице 17 февраля 2022 года.

С учетом позиции государственного обвинителя, приговором Магасского районного суда водителю назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.