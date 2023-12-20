Паспорт

Пожилой жительнице Магаса правоохранители доставили паспорт на дом

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В столице республики правоохранители оформили паспорт пожилой местной жительнице и доставили его прямо к ней домой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

«Женщине необходимо было заменить паспорт старого образца на новый, однако состояние здоровья не позволяло ей провести данную процедуру самостоятельно. В связи с этим по месту жительства горожанки выехала майор полиции Мадина Хутиева и после небольшой беседы вручила документ нового образца хозяйке дома», — рассказал собеседник издания.
Отмечается, что пенсионерка выразила огромную благодарность за проявленные чуткость и заботу.

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