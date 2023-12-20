Пожилой жительнице Магаса правоохранители доставили паспорт на дом

«Женщине необходимо было заменить паспорт старого образца на новый, однако состояние здоровья не позволяло ей провести данную процедуру самостоятельно. В связи с этим по месту жительства горожанки выехала майор полиции Мадина Хутиева и после небольшой беседы вручила документ нового образца хозяйке дома», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что пенсионерка выразила огромную благодарность за проявленные чуткость и заботу.