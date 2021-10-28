Правительственная комиссия одобрила инфраструктурный кредит на строительство в Ингушетии электроподстанции «Тихая»

«Продолжаем работу по инфраструктурному меню. Сегодня одобрили заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты для 8 регионов», — отметил он.

В частности, в Ингушетии построят электроподстанцию «Тихая» агропромышленного технопарка «Сунжа». Это обеспечит промышленные предприятия стабильным и более дешевым электроснабжением.

14 октября сообщалось о том, что число регионов, которые уже получили одобрение своих заявок на инфраструктурные кредиты, возросло до 69, объем средств, которые они получат на возвратной основе — 420 миллиардов рублей. 21 октября было одобрено еще восемь заявок на сумму 25 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет, напоминает ТАСС.