Родной язык

Правительственная комиссия утвердила проект календаря на ингушском языке

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Правительственная комиссия по сохранению, совершенствованию и развитию ингушского языка под председательством вице-премьера Марьям Амриевой открытым голосованием утвердила проект календаря на родном языке.

Обсуждения вопроса проходило с ноября прошлого года, для дискуссии были привлечены представители научного сообщества, историки и лингвисты, авторы календарей (имеется несколько вариантов). В настоящее время единая форма календаря на ингушском языке разработана на базе Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

Вице-премьер подчеркнула важность принятия данного решения, поблагодарив всех участников комиссии за плодотворную работу, которая велась общими усилиями.

«Глава республики дал поручение, чтобы все представители комиссии пришли к единому научно обоснованному решению. Каждый внес особое значение в формировании единого мнения и создании общего календаря, которым будут пользоваться наши дети в школах. Будущему поколению с детства важно прививать любовь к родному языку, чтобы детям было интересно и легко усваивать названия на ингушском языке», — цитирует Амриеву пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, вопрос календаря обсуждался по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, данного после его встречи с журналистами в сентябре 2021 года. С таким предложением тогда выступил шеф-редактор общенациональной газеты «Сердало» Ибрагим Курскиев.

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