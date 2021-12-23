«Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — цитирует Путина ТАСС.

13 декабря стало известно, что министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года, напоминает газета «Известия».

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция главы государства проходила сегодня в Манеже. Участие в ней приняли 507 журналистов.