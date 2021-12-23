Пресс-конференция

Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции — Путин

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Владимир Путин

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что правительство России должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — цитирует Путина ТАСС.

13 декабря стало известно, что министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года, напоминает газета «Известия».

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция главы государства проходила сегодня в Манеже. Участие в ней приняли 507 журналистов.

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