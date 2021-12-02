Правительство Ингушетии и энергетики совместно принимают меры для повышения платежной дисциплины

В работе совещания приняли участие министр промышленности и цифрового развития региона Муса Плиев и исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев, сообщает пресс-служба компании.

Стороны обсудили вопросы платежной дисциплины за потребленную электроэнергию бюджетных учреждений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным энергетиков, потребителям, финансируемым из средств республиканского бюджета, в январе-октябре 2021 года реализовано ресурса на 189,1 млн рублей. Оплата произведена в размере 157,5 млн рублей, что составляет 83%. Потребители, финансируемые из средств местного бюджета, за 10 месяцев текущего года рассчиталась за 42% от общего объема электроэнергии, поставленной им энергокомпанией. Общий долг по двум категориям потребителей на начало ноября года достиг 493,7 млн рублей.

Остро стоит вопрос с платежной дисциплиной предприятий ЖКХ — уровень расчета в отчетном периоде равен 2,3%. Общая же сумма неплатежей «коммунальщиков» Ингушетии уже превысила 1,7 млрд рублей.

«Россети Северный Кавказ» держат на постоянном контроле дисциплину платежей предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Но большинство их относятся к категории социально значимых «неотключаемых» объектов, что делает практически невозможным применение по отношению к должникам действенного механизма воздействия — отключения электроснабжения за долги. Специалисты филиала прибегают к единственному доступному варианту: ограничивают подачу ресурса в административные здания предприятий — злостных неплательщиков. Кроме того, весь объем дебиторской задолженности охвачен претензионно-исковой работой. Тем не менее, нашего ресурса недостаточно, и мы рассчитываем на ваше содействие в стабилизации показателей«, — отметил руководитель филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Нам необходимо в короткие сроки совместно проработать проблему и в интересах развития республики продолжить предпринимать все предусмотренные законом меры для того, чтобы добиться полного погашения дебиторской задолженности потребителей бюджетной сферы», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков.

Владимир Сластенин подчеркнул, что в этом направлении совместными усилиями органов власти и профильных структур будет продолжаться слаженная работа.

«У нас есть четкие установки, и к злостным неплательщикам мы будем применять серьезные и жесткие меры», — заключил премьер-министр.

По итогам встречи в числе основных была поставлена задача по погашению имеющихся задолженностей в установленные сроки.