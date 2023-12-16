Правительство Ингушетии окажет помощь ряду граждан в иногороднем лечении

«Наша задача — обеспечить доступ к качественной медицинской помощи для всех наших граждан, вне зависимости от их места проживания», — отметил премьер.

Владимир Сластенин подчеркнул важность координации усилий в разрешении этой проблемы и заявил, что будут проработаны механизмы для обеспечения необходимой поддержки инвалидам.

Министерствам труда и здравоохранения поручено рассмотреть возможность организации иногороднего лечения для обратившихся, также им будет оказана материальная помощь.

Еще один вопрос касался коммунальных платежей. Жительница Назрани пожаловалась, что счета за газ и свет явно завышены, хотя она проживает одна. Женщина ранее обращалась в профильные структуры, однако безрезультатно.

Глава правительства отметил, что к заявительнице будет направлена комиссия, в составе которой будут представители ресурсоснабжающих организаций, чтобы разобраться. Кроме того, женщине будут выделены денежные средства для частичного погашения образовавшейся задолженности.