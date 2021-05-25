Правительство направит свыше 1,8 млрд рублей на завершение строительства медучреждений в регионах

Решение позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже началось. В их числе — детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, республиках Коми и Тыва, Забайкальском крае.

Всего на завершение строительства медицинских учреждений в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено свыше 80 млрд рублей. Работа ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Мишустин отметил важность такой работы и подчеркнул, что в каждом регионе люди должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь.