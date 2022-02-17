Правительство одобрило госпрограмму Ингушетии по возвращению соотечественников

Комментируя принятое решение, Глава региона Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что в большинстве своем участниками программы станут граждане Казахстана и Киргизии — ингуши, оставшиеся там жить после депортации народа в 1944 году.

«Для нас важна эта программа, поскольку она помогает вернуться на родину нашим землякам, обустроиться. Мы, со своей стороны, намерены помогать нашим соотечественникам, которые обладают дефицитными профессиями, в их трудоустройстве», — отметил Калиматов.

Как пояснили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, программой предусматривается, что люди, проживавшие в СССР и оставшиеся в республиках за пределами страны, имеют льготное право на получение гражданства России.

В случае, если гражданин будет принят как участник программы, МВД России оплачивает проезд всех членов семьи и дает подъемные средства на обустройство. Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации, в свою очередь, оплачивает шестимесячную аренду заявителю, являющемуся участником программы, если он более полугода снимает жилье в Ингушетии.

Отметим, что финансируется программа из федерального бюджета, но объем средств, который будет выделен региону на реализацию программы, пока не озвучивается.