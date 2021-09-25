Правительство

Правительство России до 20 увеличило количество премий в области СМИ

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В России будет ежегодно вручаться до 20 премий правительства в области средств массовой информации. Такое решение своим постановлением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Премия правительства в области СМИ учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения.

Претендовать на высокую награду могут как отдельные соискатели, так и журналистский коллектив. Основанием для принятия решений служат предложения совета по присуждению премий в области СМИ.

Ранее в России вручалось 10 таких премий. Теперь их будет вдвое больше. Размер каждой награды остался прежним — один миллион рублей.

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