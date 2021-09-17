Правительство России определило выходные и праздники в 2022 году

Согласно ему, новогодние праздники продлятся десять дней — с 31 декабря по 9 января, майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В марте россияне будут отдыхать с воскресенья, 6 марта, по вторник, 8 марта.

Выходными также будут 23 февраля, 11–13 июня и 4–6 ноября.

Публикация проиллюстрирована фотографией производственного календаря, где отмечены все праздничные и рабочие дни.