Законопроект

Правительство России предлагает разрешить фермерам продавать свои товары на принадлежащих им участках

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Проект закона, разрешающего фермерам продавать свою продукцию на принадлежащих им участках, обсуждался на заседании Правительства РФ, сообщается в пресс-релизе Кабинета министров.

Он вносит поправки в статью 19 закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты РФ.

Законопроектом крестьянские и фермерские хозяйства и кооперативы получают право на продажу сельхозпродукции собственного производства на принадлежащих им земельных участках, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, говорится в документе.

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