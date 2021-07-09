Правительство России предлагает разрешить фермерам продавать свои товары на принадлежащих им участках

Он вносит поправки в статью 19 закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты РФ.

Законопроектом крестьянские и фермерские хозяйства и кооперативы получают право на продажу сельхозпродукции собственного производства на принадлежащих им земельных участках, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, говорится в документе.